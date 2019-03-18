Kırklareli'nde Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Kaynak: AA

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü kapsamında kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.Türk Kızılay'ı Kırklareli Şubesince Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda kök hücre ve kan bağışları kabul edildi.Kan bağışında bulunan vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü kapsamında kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.Türk Kızılay'ının ülkenin en büyük kan tedarikçisi ve yardım kuruluşu olduğunu anımsatan Taşkın, gerek kan, gerekse diğer yardımlar ile ihtiyaç sahibi insanların yanında olduklarını belirtti.Kan ve kök hücre bağışlarına önem verdiklerini ifade eden Taşkın, bağışlar sayesinde birçok insanın hayatının kurtulduğunu kaydetti.Kanın her an herkese lazım olabileceğini hatırlatan Taşkın, herkesin son derece duyarlı davranması gerektiğini dile getirdi.Kentte kampanyalara çok büyük destek verildiğini aktaran Taşkın, kampanyaların çeşitli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.