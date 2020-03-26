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Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

26.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:55
Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kırklareli Valiliğinin talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirler kapsamında özel ve toplu taşıma araçları durdurularak temassız cihazlarla vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.
Uygulamada özel araçlardaki vatandaşların yanı sıra dolmuş, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde kimlik kontrolü ile ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, vatandaşlara virüsten korunmanın yollarına ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, denetimlerde durumundan şüphe duyulan vatandaşların tespit edilmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirileceğini söyledi.
Vatandaşların evlerinde kalmalarının en uygun davranış olacağını belirten Bilgin, tedbir amaçlı bu uygulamalar ile salgının yayılmasının önüne geçilmek istediklerini ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

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