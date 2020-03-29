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Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

29.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:14
Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kırklareli Valiliği'nin talimatıyla, kolluk kuvvetlerince alınan tedbirler kapsamında özel ve toplu taşıma araçları durdurularak temassız cihazlarla vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.
Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe giriş ve çıkış noktasında kontrol noktası oluşturarak hususi araçlar ile toplu taşıma araçlarını durdurdu. Ekipler, araç sürücüleri ile yolcuların ateş ölçümlerini yaptı.
Kaymakam Cafer Ekinci de bir süre kontrol noktasındaki çalışmaları takip etti.
Ekinci, açıklamasında, tedbir amaçlı bu uygulamalar ile salgının yayılmasının önüne geçilmek istediklerini belirtti.
Denetimlerde durumundan şüphe duyulan vatandaşların tespit edilmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirileceğini aktaran Ekinci, vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

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