Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri arttırıldı
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerler bir süre ziyarete kapatıldı.
13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
Kırklareli 'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerler bir süre ziyarete kapatıldı.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ile Zübeyde Hanım Spor Merkezinin hizmetlerine bir süre ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bazı sosyal ve kültürel etkinliklerin de ertelendiği kaydedildi.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ile Zübeyde Hanım Spor Merkezinin hizmetlerine bir süre ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bazı sosyal ve kültürel etkinliklerin de ertelendiği kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Wuhan, Güncel
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