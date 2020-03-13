Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı - Güncel

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı

Kırklareli Valiliği, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınacak tedbirlere yönelik toplantı düzenledi.

13.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:00
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı

Kırklareli Valiliği, koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından alınacak tedbirlere yönelik toplantı düzenledi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar kamu kurumlarına tebliğ edilerek, kamuoyuna duyuruldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararlarına ek olarak il genelinde uygulanacak bir takım kararlar alındığını bildirdi.

Mayıs ayına kadar il genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile halk buluşmaları ve eğitim seminerlerinin iptal edildiğini açıklayan Vali Bilgin, sadece 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde 20 kişilik bir katılım ile çelenk programı gerçekleştirileceğini belirtti.

Kentte fahiş fiyat uygulamasına yönelik de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerde bulunduğunu anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyat konusunda kesin kararımız var ve talimatları verdik. Özellikle maske, eldiven, kolonya, makarna, un, şeker gibi gıda ürünleriyle ilgili fiyatlar kamuoyunda zaten bilinmektedir. Koronavirüs tespit edilen gün ile bugün arasında en ufak bir fiyat artışında dahi vatandaşlarımızın 175 numaralı ihbar hattına ihbarda bulunmaları veya Valiliğimize, esnaf odalarımıza, ticaret odalarına ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Bunlarla ilgili yasal işlem yapılacak yüksek miktarda ceza kesilecek. Kırklareli'nde bir eczanemizin maskeyi normal fiyatının üzerinde satması nedeniyle ilgili eczane hakkında işlem yaptık. Bununla ilgili yasal işlemleri takip ediyoruz."

Dereköy Sınır Kapısı'nda da ciddi tedbirler alındığını dile getiren Vali Bilgin, "Dereköy Sınır Kapısı'nda 3 hafta önce zaten tedbir almıştık. Termal kameramız da var. Herhangi bir kovid-19 hastasının ülkeye girişi söz konusu değildir. Böyle bir hastalık tespit edilmesi halinde de elini kolu sallayarak ülkemiz içerisinde dolaşmasına müsaade edilmemektedir." dedi.

Vali Bilgin, Cumhurbaşkanlığının yeni alacağı kararlar doğrultusunda ve hastalığın seyriyle beraber, hem de çıkabilecek yeni durumlara göre kararların değişebileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Lütfullah Bilgin, Koronavirüs, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi