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Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor

Kırklareli Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 71 hastanın takibinin yapıldığı bildirildi.

05.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:46
Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor
Kırklareli Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 71 hastanın takibinin yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar ile kamu kurumu binalarının belirli aralıklarla dezenfekte edildiği, sokağa çıkma yasağı bulunan hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığı belirtildi.
Koronavirüsün yayılmaması, hastalığın kontrol altına alınması için önlemlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'de 4 Nisan 2020 itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501, vaka sayısı 23 bin 934 olmuştur. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 786'ya çıkmıştır. Kırklareli'nde ise hastanelerimizde Kovid-19 nedeniyle 71 hastamız takip edilmekte olup, Kovid-19 nedeniyle vefat olayı yaşanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Vefa Sosyal Destek Grubu personelinin, 2 bin 358 vatandaşa ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Psikolojik Destek Gurubu'muz 100 vatandaşımıza psikososyal destekte bulundu. Sağlık personelimiz 104 vatandaşımızın sağlık hizmetini karşıladı. Mali destek personelimiz 236 vatandaşımıza mali destek hizmetini gerçekleştirdi. 35 vatandaşımıza Seyahat İzin Belgesi düzenlendi. Açık Kapı, 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine ulaşan 223 vatandaşımıza yardım edildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
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