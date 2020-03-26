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Kırklareli'nde koronavirüs tespitinde ilk değerlendirme AFAD çadırlarında yapılacak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince hastane bahçelerine çadırlar kuruldu.

26.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:15
Kırklareli'nde koronavirüs tespitinde ilk değerlendirme AFAD çadırlarında yapılacak
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince hastane bahçelerine çadırlar kuruldu.
Kırklareli ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki devlet hastanelerinin bahçelerine kurulan çadırlarda, sağlık personeli tarafından koronavirüs şüphesi bulunan hastaların ilk değerlendirilmeleri yapılacak.
Böylece bu hastaların ilk etapta hastaneye girmemeleri sağlanacak.
İlk çadırda yapılan ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak.
İkinci çadırda kesin tanı konulması durumunda hasta, tetkik, müşahede ya da yatış işlemleri için hastaneye götürülecek.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte şu ana kadar koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta bulunmadığı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, AFAD, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nde koronavirüs tespitinde ilk değerlendirme AFAD çadırlarında yapılacak - Haberler

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