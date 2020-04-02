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Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 10 kişi hakkında tutanak hazırlandı

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 10 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

02.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:58
Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 10 kişi hakkında tutanak hazırlandı
Kırklareli 'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 10 kişi hakkında tutanak hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, sürdürdüğü denetimlerde Demirköy, Vize, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde piknik yapan, 65 yaş ve üzeri dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiyi tespit etti.
Ekipler 10 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Jandarma, Polis, Güncel
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