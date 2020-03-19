Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan bir işletme hakkında tutanak hazırlandı
Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan bir işletme hakkında tutanak hazırlandı.
19.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:12
Kırklareli 'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan bir işletme hakkında tutanak hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesi Kadıköy'de S.E'nin kahvehanesini yasağa rağmen açık tuttuğunu tespit etti.
Ekipler işletme sahibi hakkında işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Babaeski Kaymakamlığına gönderdi.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesi Kadıköy'de S.E'nin kahvehanesini yasağa rağmen açık tuttuğunu tespit etti.
Ekipler işletme sahibi hakkında işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Babaeski Kaymakamlığına gönderdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kırklareli, Jandarma, Polis, Güncel