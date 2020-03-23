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Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayanlar hakkında tutanak hazırlandı

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 2'si işletme sahibi 8 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

23.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:02
Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayanlar hakkında tutanak hazırlandı
Kırklareli 'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 2'si işletme sahibi 8 kişi hakkında tutanak hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Geçitağzı ile Vize ilçesinin Evrenclik ve Kızılağaç köylerinde B.A, H.A, Ü.A, M.Y, E.D, N.B, M.T. ve E.A'nın yasağa uymadığını tespit etti.
Ekipler 8 kişi hakkında işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Valiliğe gönderdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Jandarma, Polis, Güncel

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