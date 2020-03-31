Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırklareli'nde koronavirüse karşı "bariyerli önlem"

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı polis ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne bariyer koyarak tedbir aldı.

31.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:07
Kırklareli'nde koronavirüse karşı
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı polis ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne bariyer koyarak tedbir aldı.
Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması amacıyla ATM önlerinde tedbirleri artırdı.
Ekipler, vatandaşlar arasında 1 metre mesafe kalacak şekilde bariyerleri koyarak, bilgilendirici broşürleri banka şubelerine astı.
Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birden çok ATM'nin bulunduğu bankaların önüne bariyer koyulduğunu söyledi.
Koronavirüse karşı tedbirlerin artırılarak sürdürüldüğünü ifade eden Bilgin, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Bu zor günlerin en kısa sürede sona ermesi için mücadele edildiğini anlatan Bilgin, tedbirin elden bırakılmamasını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırklareli, ATM, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nde koronavirüse karşı 'bariyerli önlem' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Koronavirüs korkusundan intihar etti - Haber 14:42: Filistinli anne, bebek çekimlerindeki başarısıyla Nablus'un aranılan fotoğrafçılarından biri oldu - Haber 14:42: Bayburt'ta cadde ve sokaklar yıkanıyor - Haber 14:42: Yeni Zelanda'da Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir - Haber 14:41: İstanbul'daki karantina yurtlarından tahliye başladı (1) - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber