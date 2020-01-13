Kırklareli'nde kuş sayımı yapıldı

Kırklareli 'nin Demirköy ilçesinde "kış ortası su kuşu sayımı" yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İğneada beldesindeki Türkiye ve Avrupa 'nın en büyük Longoz Ormanı'nda çalışma yürüttü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl belirli dönemlerde kuş sayımlarının yapıldığını belirtti.

Bu tür çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Deniz, hazırlanacak olan raporun en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.