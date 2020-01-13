Haberler » Güncel » Kırklareli'nde kuş sayımı yapıldı - Haber

Kırklareli'nde kuş sayımı yapıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde "kış ortası su kuşu sayımı" yapıldı.

13.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:58Kırklareli'nde kuş sayımı yapıldı

'nin ilçesinde "kış ortası su kuşu sayımı" yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İğneada beldesindeki Türkiye ve 'nın en büyük Longoz Ormanı'nda çalışma yürüttü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl belirli dönemlerde kuş sayımlarının yapıldığını belirtti.

Bu tür çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Deniz, hazırlanacak olan raporun en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.


Kırklareli, Demirköy, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44  Adana'da pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber
16:43  200 polisle uyuşturucu denetimi - Haber
16:43  GÜNGÖREN'DE TRAFİK KAZASI, TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Haber
16:43  ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 1 TUTUKLAMA - Haber
16:38  Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
13.01.2020 16:45:02