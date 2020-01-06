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Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:27
'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte geceye doğru etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar devrildi.
Karakaş Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları ile çanak antenleri yerinden çıkarak yola düştü.
Kuvvetli rüzgarın elektrik akım tellerine verdiği zarar nedeniyle ara ara enerji kesintileri meydana geldi.
Mesaiye gitmeye çalışan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.
-Yüksek kesimlerde kar var
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Yüksek kesimlerde kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA


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