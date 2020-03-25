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Kırklareli'nde mahalle muhtarından koronavirüs önlemi

Lüleburgaz ilçesinde bir mahalle muhtarı, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte için ilaçlama pompası aldı.

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32
Kırklareli'nde mahalle muhtarından koronavirüs önlemi
Lüleburgaz ilçesinde bir mahalle muhtarı, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte için ilaçlama pompası aldı.
Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk, mahalle halkının apartmanlarında koronavirüse karşı tedbir alması amacıyla ilaçlama pompası alarak ücretsiz olarak kullanıma sundu.
Mahalle sakinlerinin apartmanlarını ilaçlamak istediklerinde muhtarlık binasından pompayı alıp kullanabiliyor.
Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle halkına en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştığını belirtti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sağlığını korumak için ilaçlama pompası aldığını ifade eden Öztürk, apartmanlarını ilaçlamak isteyen vatandaşların apartman yöneticileri vasıtasıyla muhtarlık ofisinden pompayı alabildiğini söyledi.
Yüzden fazla apartmanda ilaçlama çalışması gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, "Böyle bir dönemde ben de muhtar olarak mahalle halkımızın sağlığı için ilaçlama pompası aldım. Vatandaşlarımız apartmanlarını ilaçladıktan sonra pompayı geri bırakıyorlar. Herkes bu hizmetten memnun oldu. İnşallah aldığımız önlemler işe yarar ve hastalık yayılmadan önlenmiş olur." diye konuştu.
Muhtarlıktan aldıkları ilaçlama pompası ile apartmanı ilaçlayan apartman yöneticisi İrfan Karakaya da herkesin tedbirler kapsamında elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yıldız Mahallesi, Koronavirüs, Lüleburgaz, Güncel

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