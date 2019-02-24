Kırklareli'nde Megip Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli
'nde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Oda Başkanı Soner Ilık, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmail Alayayla, İŞKUR
İl Müdür vekili Aytaç Babalıoğullu, oda ve borsanın genel sekreterleri katıldı.
Ilık, toplantıda yaptığı konuşmada, MEGİP ile iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirileceğini söyledi.
Kentte, nitelikli eleman sorununun yaşandığını hatırlatan Ilık, MEGİP projesi ile yetişmiş eleman sıkıntısının sona ereceğini belirtti.
Protokol süresi boyunca paydaşlar işbirliğinde mesleki eğitim kurslarının gerçekleştirileceğini ifade eden Ilık, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünün, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirileceğini kaydetti.
Kursiyerlerin eğitim ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını bildiren Ilık, şöyle devam etti:
"Eğitimler, 160 iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu eğitimlere katılan kursiyerler cep harçlığı alacaklar. İŞKUR, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak. Kurslar işverenler için de çalıştıracağı elemanı tanıma imkanı sağlıyor. İşveren programa dahil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler. Bu noktada ilk etapta üyelerimizden beklentimiz, hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını İŞKUR veya odamıza bildirmeliler. Böylece piyasada karşılığı olan nitelikte elemanlar yetiştirilebilecek ve yetişen iş gününe de istihdam yaratılabilecek."
Güncel
Kaynak: AA