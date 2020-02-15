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Kırklareli'nde minibüsün bir engelliye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün, akülü tekerlekli sandalye ile seyir halindeki engelliye çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

15.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:56
'nin ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün, akülü tekerlekli sandalye ile seyir halindeki engelliye çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
C.Ö. idaresindeki 39 M 1980 plakalı şehir içi minibüsü, Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki kavşakta akülü sandalyesi ile seyir halindeki Kazım Karabulut'a (59) çarptı. Akülü aracından düşen Karabulut'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karabulut, minibüs şoförü C.Ö'den şikayetçi oldu.
Kaza, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırklareli'nde minibüsün bir engelliye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - KIRKLARELİ

İstanbul Caddesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA


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