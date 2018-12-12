Kırklareli'nde Nitelikli Yağma ve Darp Davasında Karar

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:50



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:50

Kırklareli'nde kızıyla görüştüğü gerekçesiyle bir lise öğrencisini ormanlık alana götürerek dövdüğü ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen eski Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü M.A. 4 yıl 12 hapisle cezalandırıldı.Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.A, H.A. ve Y.A. ile sanık avukatları katıldı.Duruşma, Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in mahkemeye gelen belgeleri okumasıyla başladı.Cumhuriyet savcısı verdiği esasa ilişkin mütalaada, M.A, H.A. ve Y.A'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.Suçsuz olduğunu savunarak öğrenciyi darp etmediğini, telefonunu almadığını zorla hiçbir yere götürmediğini ileri süren M.A, beraatini istedi.H.A ve Y.A da hiçbir olaya karışmadıklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.Sanıklara nitelikli yağma suçundan beraat verildiğini belirten Koçer, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan M.A'nın 4 yıl 12 ay, H.A ve Y.A'nın da 4 yıl ikişer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.