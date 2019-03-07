Kırklareli'nde Öğrenciler Diyabet Taramasından Geçecek

Kırklareli
Üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan "Gelecek Bizim Projesi" kapsamında ilk, orta ve lise öğrencileri diyabet taramasından geçirilecek. Rektör
Prof. Dr. Bülent Şengörür
, rektörlük binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda diyabetin yaygınlaştığını ve bir toplum sorunu haline geldiğini söyledi.
Paydaşları ile diyabete karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Şengörür, erken teşhis ile diyabetten korunmanın önemine vurgu yaptı.
İlk, orta ve lise öğrencilerine diyabet taramaları yapılacağını ifade eden Şengörür, "İlerleyici özelliğe sahip olan, devamlı izlem ve tedavi gerektiren bir hastalık olan diyabet önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle orta ve lise öğrenimi çağındaki öğrencilerin sağlıklı yaşamları için diyabet taramaları yapılarak, gereken önlemleri alacağız. Taramaların ardından tüm eğitim kurumlarımızda öğrencilere diyabet eğitimleri verilecek. Bu projeyi çok önemsiyoruz, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz." şeklinde konuştu.
"Hareketsiz yaşam diyabeti tetikliyor"
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Sağlık Bakanlığı
olarak diyabetle mücadeleyi çok önemsediklerini ifade etti.
Diyabetin bir çok hastalığında tetiklediğini anlatan Cerit, "Bu hastalığı biz tehlikeli olarak görüyoruz. Hareketsiz yaşam diyabeti tetikliyor. Bu hastalıktan korunmak için öncelikle sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler yapmalıyız." dedi.
Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın da kendisininde diyabet hastası olduğunu, bu hastalığın gerekli tedavilerin yapılmadığı takdirde ölümle bile sonuçlandığını aktardı.
Diyabet hastalığında erken teşhisin önemli olduğuna dikkat çeken Akın, "Çok sinsi bir hastalık. Ben de 2008 yılından bu yana tedavi görüyorum. Bu hastalıkla yaşanmayı öğrenmek gerekiyor." dedi.
Konuşmaların ardından Şengörür, Cerit ve Akın proje protokolünü imzaladı.
Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA