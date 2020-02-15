Haberler » Güncel » Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı - Haber

Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı hazırladı.

15.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:12Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı hazırladı.
Okulun müdürü İbrahim Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Türk ordusunun moral ve motivasyonunun artması amacıyla yaklaşık bir aylık çalışma sonucu led animasyonlu Türk bayrağı yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerinin bu davranışı ile gurur duyduklarını ifade eden Şimşek, "Ordumuz yurt dışında zaferler kazanarak operasyonlara devam ediyor. Zaman zaman şehit haberleri de alarak yüreğimiz yanıyor. Öğrencilerimiz de şanlı bayrağımızı ledlerle yapmak istedi. Türk bayrağımızı şanlı ordumuza armağan ederek, oradaki askerlerimize bir nebze moral verebiliriz. İnşallah çok büyük zaferlerle hepsi ülkemize geri dönecek." dedi.
Şimşek, öğrencilerin bayrakta yaklaşık 2 bin led kullandığını belirtti.
Teknoloji ve tasarım öğretmeni Emrah Mutluer ise uğruna herkesin can verebileceği Türk bayrağını Türk ordusuna teslim edeceklerini söyledi.
Öğrencilerden Ahmet Emre Şimşek de bayrağı yaparken duygulandıklarını ve gururlandıklarını dile getirdi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:12:41