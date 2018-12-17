17 Aralık 2018, 15:58
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Kırklareli'nde Ormanda Patlamamış Mühimmat Bulundu

Kırklareli

Kırklareli'nde bir ormanda patlamamış mühimmat bulundu.

Kırklareli'nde bir ormanda patlamamış mühimmat bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Akören köyünde bulunan bir ormanlık alanda patlamamış mühimmat ihbarları üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, mühimmatın patlamamış olduğu ve tank mermisi olduğu tespit edildi. Seri numarası bulunmayan, üzerinde paslar bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı belirlenen mühimmat, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. - KIRKLARELİ Pınarhisar,Jandarma,Kırklareli
Kaynak: İHA

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