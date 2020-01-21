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Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

Kırklareli'ne bağlı Dolhan köyünde ağaçlık alana bir planörden içlerinde genetiği değiştirilmiş esrar olan 6 çanta atıldı. Görgü tanığı, uyuşturucuların planörden atıldığını ve almaya gelen kişinin kendisini görünce kaçtığını söyledi. Ekipleri alama geçiren olay sonrası çok yönlü soruşturma başlatıldı.

21.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:57

'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek, uyuşturucu kuryeliği olayı, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ESRAR BULUNDU

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti. Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

"ÇANTALAR PLANÖRDEN ATILDI"

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: AA


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