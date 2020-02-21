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Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobilde yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

21.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:18Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
'nde uyuşturucu operasyonunda polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobilde yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu Pınar Mahallesi'nde bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan otomobilin camından dışarıya siyah poşet atıldı.
Kovalamacının ardından Karacaibrahim Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.Ş, D.K. ve G.G gözaltına alındı.
Poşette 98,6 gram sukunk ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş ve G.G. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
D.K ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Pınar Mahallesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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