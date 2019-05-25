Kırklareli'nde sağanak

Kırklareli
'nde son 24 saatte metrekareye 14.9 kilogram yağış düştü.
Kentte dün gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kırklareli Belediyesi ekipleri su biriken cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Yağış, Demirköy
, Lüleburgaz
ve Babaeski
ilçelerinde de zaman zaman etkili oldu.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünde alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte son 24 saatte metrekareye 14.9 kilogram yağış düştü.
Yağışların yarına kadar zaman zaman etkili olması ön görülüyor.
Kırklareli
, Güncel
Kaynak: AA