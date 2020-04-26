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Kırklareli'nde sağanak

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

26.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:40
Kırklareli'nde sağanak
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir çok vatandaş "evde kal" çağrılarına uyarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise yağıştan olumsuz etkilendi.
Bazı vatandaşlar dükkanların tentelerine sığınarak, bazıları ise otobüs duraklarında yağışın dinmesini bekledi.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel , Haber
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