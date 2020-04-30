Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
30.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:04
Kırklareli'nde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyarken, dışarıya çıkmak zorunda kalanlar ise yağıştan olumsuz etkilendi.
Kimi şemsiye, naylon poşet, karton kutu ile yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarında yağışın dinmesini bekledi.
Bu sırada sokak köpeklerinin de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenen F-5 savaş uçağının altına girerek yağmurdan korunmaya çalışması dikkati çekti.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Trabzon’da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Haberler››Güncel››Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi - Haber 17:30: Ünlülerin beach'i yerle bir oldu - Haber 17:30: Kütahya'da kumar oynayan 7 kişiye sosyal mesafe cezası - Haber 17:30: Afrika, parasıyla Kovid-19 tanı malzemeleri ve test kiti satın alamıyor - Haber 17:30: Van'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı - Haber 17:21: İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 17:18: İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi - Haber 16:54: Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor