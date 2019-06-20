20.06.2019 22:10
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Kırklareli'nde sağanak ve dolu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Öte yandan zaman zaman görünen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.Kırklareli'nde sağanak ve dolu
Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel

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