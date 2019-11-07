Haberler » Güncel » Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

07.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:56 Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı
Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi çeşme meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişinin yaralandığı bilgisini alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Ardından iki grubun kavgasını yatıştırmaya çalışan polise de taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru ve sağlık çalışanı yaralandı.
Ekipler biber gazıyla saldırganlara müdahale etti.
Yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayla Mahallesi, Kırklareli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:18   GÜNDEM ÖZETİNE
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:25:14