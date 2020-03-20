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Kırklareli'nde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

20.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:20
Kırklareli'nde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Kırklareli 'nin Pınarhisar ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Çetinbaş yönetimindeki 39 DS 222 plakalı kamyonet, İslambeyli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Çetinbaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

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