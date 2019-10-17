Haberler » Güncel » Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı

Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 5'i öğrenci 17 kişi yaralandı.

17.10.2019 12:21Kırklareli'nde servis araçları çarpıştı: 5'i öğrenci 17 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 5'i öğrenci 17 kişi yaralandı.
Fabrika işçilerini taşıyan Talat Molla idaresindeki 39 AAC 491 plakalı minibüs ile Erdal Akkavak'ın kullandığı 39 AAT 195 plakalı minibüs, Çiftlikköy kavşağı yakınlarında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5'i Büyükkarıştıran Teknik Lisesi öğrencisi 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan öğrencilerin fabrikada staj yaptıkları öğrenildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e...
14:08 Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
14:08 Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali
14:07 İMAMOĞLU: DÜŞÜK KARBON SALINIMINA GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK
14:06 Güvenlik kaynaklarınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla teröristin güvenlik güçlerine...
14:06 DTS Tasarım Merkezi CERSAIE Fuarı'nda
14:00 Lise Öğrencilerinden Mehmetçiğe Büyük Destek
17.10.2019 14:09:58