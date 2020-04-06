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Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkisini kaybetti

Kırklareli'nde dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini kaybetti.

06.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:52
Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkisini kaybetti
Kırklareli 'nde dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini kaybetti.
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, 5 apartmanın çatısı uçtu.
Devrilen ağaç ve uçan çatılar nedeniyle park halindeki birçok araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kırklareli Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları keserken, çatı parçalarını topladı.
Bazı cadde ve sokakları zabıta müdürlüğü ekipleri ise araç ve yaya trafiğine kapadı. Park halindeki araçların ise başka alanlara park edilmesini sağladı.
Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman sağanağın da etkisi olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel
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