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Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı

Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci, hastaneye kaldırıldı.

19.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:14Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı
ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi'nde bir işletmenin sahibi Gürkan Y. (31) ile müşteri olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, silahla ateş ederek işletmeciyi yaraladı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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