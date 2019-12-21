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Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

21.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:32 Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
'nin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen M.D, A.K. ve R.Ç. Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde karşılaştı.
Grup arasında çıkan tartışmada R.Ç. henüz kimin ateş ettiği bilinmeyen silahla yaralandı. Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yerinden kaçan M.D. ve A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yılmaz Mahallesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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