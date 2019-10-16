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Kırklareli'nde simülasyon tırında deprem eğitimi

Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında protokol üyelerine sarsıntı anında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi.

16.10.2019 09:20Kırklareli'nde simülasyon tırında deprem eğitimi
Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında protokol üyelerine sarsıntı anında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi.
Kırklareli Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Fahri Kasapoğlu Ortaokulu bahçesine getirilen simülasyon tırında Vali Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile diğer kurum müdürlerine önce teorik eğitim verdi.
Eğitimde, Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları protokol üyelerine yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Vali Bilgin, ev ve iş yerlerinde alınacak tedbirlerin hayat kurtarabileceğini belirterek herkesin bu konuda bilinçlenmesini istedi.

Kırklareli, Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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