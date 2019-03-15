Kırklareli'nde Suç Örgütü Operasyonu

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Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanlarında kadınları zorla çalıştırdığı ve kaçak içki sattığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı eğlence mekanlarında yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu kadınların zorla çalıştırıldığı ve kaçak içki satıldığı iddiası üzerine 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kaçak içkiye el konuldu. Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler Lüleburgaz Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.