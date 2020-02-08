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Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

08.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:16Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı
'nde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "tefecilik" ve tehdit" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 silah, şarjör, pampalı tüfek ele geçirdi, A.P, D.P, S.B. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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