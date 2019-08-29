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Kırklareli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29.08.2019 19:20 Kırklareli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tırla, Murat Yeleç (35) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Ahmet Yakar'ın da (25) yolcu olarak bulunduğu motosiklet, yaya Salih Can Canbazoğlu'na (17) çarparak devrildi.
Yaralanan Yeleç, Yakar ve Canbazoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yayla Mahallesi, Kırklareli, Çamlık, Güncel

Kaynak: AA

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