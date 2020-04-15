Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı 30 gün daha uzatıldı

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı uzatıldı.

15.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:36
Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı 30 gün daha uzatıldı
Kırklareli 'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı uzatıldı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararının 30 gün daha uzatıldığı belirtildi.
Alınan süre uzatma kararının bugün saat 08.00'den itibaren geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz sınırları dahilinde gerçekleştirilebilecek tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem ve etkinlik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik makamının 15 Nisan 2020 tarihli kararı ile saat 08.00'dan itibaren 30 gün süreyle uzatılmıştır."
Daha önce askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 Mart tarihinde 10 gün süreyle yasaklanmış, bu yasak daha sonra da 30 gün süreyle uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Haberler
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı 30 gün daha uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor - Haber 14:50: Kimya İhtisas OSB'den koronavirüs mücadelesine destek - Haber 14:48: Polisin yardımıyla şehit oğlunun kabrini ziyaret etti - Haber 14:48: "16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri açıklandı - Haber 14:48: İnfaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin aileleri mutlu - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler