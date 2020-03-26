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Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

26.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:50
Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla
Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların evde kalmalarına yönelik çağrısı sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri de trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklarda "Evde kal" yazmasını sağlayarak, bu çağrıya destek verdi.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her alanda vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunduklarını söyledi.
Vatandaşların dikkatini çekmek için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini anlatan Gerenli, koronavirüs tehlikesi geçene kadar zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan vatandaşlara, belediye anons sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekip araçlarıyla gün boyu "Evde kal" çağrısı yapılıyor.
Anonslarda, "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız." ifadeleri kullanılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

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