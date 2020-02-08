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Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi.

08.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:08Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi.
Çeşitli nedenlerle ülkelerinden göç ederek Kırklareli'ne gelen, burada ilk ve orta öğrenimlerine devam eden 6-18 yaşındaki öğrencilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog Erdal Tekin tarafından çocuk haklarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet , programda yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilere en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Karaman, "Bizlerin sizlerden hiçbir farkı yok. Hepimiz bu ülkede kardeşiz. Sizler için her türlü kolaylığı ve yapılması ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Türkiye'de çocuk haklarının önemli olduğunu belirten Karaman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklara yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Karaman, uluslararası öğrencilere yönelik müzik, spor, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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