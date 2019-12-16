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Kırklareli'nde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 ayda 44 şüpheliyi yakaladı.

16.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:54Kırklareli'nde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 ayda 44 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.
Yapılan operasyonlarda 21 gram bonzai, 241,07 gram esrar, 11,83 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, 4,53 gram eroin, 8,14 gram metamfetamin, tabanca, tüfek ve çeşitli suçlardan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 700 liraya el konuldu.
Açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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