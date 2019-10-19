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Kırklareli'nde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi

Babaeski ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

19.10.2019 09:30Kırklareli'nde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi
Babaeski ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyünde asayiş kontrolü sırasında E.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücü E.A. ve yanındaki A.A.'ya üst araması ile GBT sorgulaması yaptı.
A.A.'nın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığını tespit eden ekipler, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde esrarı öğütme makinesi buldu.
Gözaltına alınan A.A'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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