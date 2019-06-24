24.06.2019 16:32
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli 'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, R.F, A.R, C.A, İ.S, M.S, Ö,S, B.N, A.K, M.K, V.Ö, O.D, O.K. ve U.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 49 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Jandarma , Kırklareli , Güncel

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