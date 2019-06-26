26.06.2019 10:11
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli 'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, M.A, A.A, A.B, B.D, A.K. ve Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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