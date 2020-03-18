Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
18.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:13
Kırklareli 'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki takip sonucu Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi tespit etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, N.A, A.Ö, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 120 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.
Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki takip sonucu Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi tespit etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, N.A, A.Ö, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 120 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.
Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Kırklareli, Jandarma, Güncel
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