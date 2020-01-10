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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:44Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda C.A, A.D, İ.B, B.Ç. ve E.P. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde 1 kilogram kubar esrar ile 4 bin 600 lira ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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