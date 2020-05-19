Kırklareli'nde vatandaşlar evlerinin balkonunda egzersiz yaptı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara evlerinin balkonlarında egzersiz yaptırıldı.

Kırklareli'nde vatandaşlar evlerinin balkonunda egzersiz yaptı
19.05.2020 00:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:37
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara evlerinin balkonlarında egzersiz yaptırıldı.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerine Türk bayrağı dağıtıldı.
Ellerindeki bayraklarla evlerinin balkonlarına çıkan çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan onlarca kişi saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra vatandaşlar, sitenin önündeki beş antrenörün gösterdiği egzersiz hareketlerini yapmaya çalıştı.
Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar marş ve şarkılarla bir süre eğlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların hareketsiz kaldığını düşünerek etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Bu tür etkinliklerin vatandaşlara moral ve motivasyon sağladığını anlatan Babuşçu, herkese salgın sürecinde "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, 19 Mayıs, Genç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Habertürk’e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
İçişleri Bakanlığı’ndan Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır Haber
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Haber
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Haberler››Güncel››Kırklareli'nde vatandaşlar evlerinin balkonunda egzersiz yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:35: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı - Haber 00:34: EGM'den 19 Mayıs'a özel klip - Haber 00:34: ABD'nin en kalabalık eyaletinde ekonomiye dönüş hızlanıyor - Haber 00:31: Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı - Haber 00:31: Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastı - Haber 00:07: Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti - Haberler 23:08: İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır - Haber 21:47: Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler