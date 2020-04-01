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Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağışlar sürüyor

Kırklareli Valiliği himayesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağışlar sürüyor.

01.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:28
Kırklareli'nde
Kırklareli Valiliği himayesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağışlar sürüyor.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, "Vefa Sosyal Destek Grubu"na 250 gıda kolisi bağışında bulundu.
Oda Başkanı İlhami Cebelli, yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye 'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
Türkiye'nin zorlu günlerinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Cebelli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'na 250 gıda kolisi bağış yaptıklarını belirtti.
Herkesin topyekun kenetlemesi gerektiğini aktaran Cebelli, "İhtiyaç sahibi insanlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek, el ele vererek onlara destek olmaktır. Yapılan yardım kolilerini evlerinden çıkamayacak büyüklerimize ulaştıracak. Bu önemli adımı hayata geçirerek, birlik ve beraberliğimizin önemini göstermemizi sağlayan başta Kırklareli Valisi Osman Bilgin olmak üzere tüm valilik çalışanlarına, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve tüm kaymakamlık çalışanlarına, Vefa Sosyal Destek Koordinatörlüğüne teşekkür ederim."diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye, Güncel
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