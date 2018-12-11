Kırklareli'nde Yaban Avı Denetimi

Kırklareli
'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.
Ekipler, denetimlerde 113 avcının belgesini inceledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Kırklareli
11 Aralık 2018 Salı 11:00