Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kırklareli'nde yasadışı kenevir ekimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde orman içinde 5 kök kenevir ektiği tespit edilen S.U. isimli kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 11:32Kırklareli'nde yasadışı kenevir ekimi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde orman içinde 5 kök kenevir ektiği tespit edilen S.U. isimli kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünün ormanlık alanında yasadışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda, S.U. isimli kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.U'nun ormanlık alana 5 kök kenevir ektiği tespit edilirken, kenevirlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Kenevir, Vize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:58 Pendik'te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı
14:58 Kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti
14:58 Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı
14:54 Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde inşaatta göçük meydana geldi.
14:54 Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko yalan makinesiyle ifade vermeyi reddetti
14:53 Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı
14:53 Moldovyalı kadın turist otel odasında ölü bulundu