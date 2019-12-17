Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

Kırklareli
'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Bazı sürücüler sis nedeniyle ilerleyemeyince, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.
Trafik ekipleri kent merkezi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda önlem aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisini gün boyu sürdürmesi bekleniyor.