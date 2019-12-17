Haberler » Güncel » Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor - Haber

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

17.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:46Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Bazı sürücüler sis nedeniyle ilerleyemeyince, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.
Trafik ekipleri kent merkezi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda önlem aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisini gün boyu sürdürmesi bekleniyor.

Kırklareli, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50 Minibüs şoförü, fenalaşan KOAH hastasını hastaneye yetiştirdi - Haber
11:50 Estonya Cumhurbaşkanı'ndan Finlandiya Başbakanı'na özür - Haber
11:49 Yaparsın Aşkım 186. Bölüm - Haber
11:49 Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:45 Kartal'da Spor Caddesi yenileniyor - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 11:55:14